دبلوماسي أوروبي يؤكد الاستعداد لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن دبلوماسي أوروبي قوله: مستعدون لدعم الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. وفى وقت سابق قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنها تدعم مسار السلام الليبي، ويجب التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا: على جميع الليبيين تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام.

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