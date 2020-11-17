شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 152 ألفا و809 إصابات.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه جرى تسجيل وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 538 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 715 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 ألفا و647 حالة.