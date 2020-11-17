شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 152 ألفا و809 إصابات.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه جرى تسجيل وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 538 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 715 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144 ألفا و647 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.