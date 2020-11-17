شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بقاعدة بحرية تركية في ليبيا قبل زيارة أردوغان المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق داخل القاعدة البحرية التركية في ليبيا «أبو ستة»، قبيل زيارة كانت مرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة طرابلس.

ووفقاً لموقع "تركيا الآن" ، أعلنت حكومة «الوفاق» الليبية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ وإغلاق المجال الجوي، وكذلك غلق مداخل ومخارج مدينة مصراتة الليبية قبيل زيارة أردوغان المرتقبة إلى ليبيا.

وكانت مصادر ليبية تحدثت لوكالة «نوفا» الإيطالية، بأن الرئيس التركي سوف يصل العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، في زيارة لأعضاء حكومة «الوفاق» المدعومة من أنقرة، فيما لم تصدر من وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية أي معلومات بشأن الزيارة المرتقبة.