شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء ‬‬تسجيل 1158‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬ وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 486 إصابة. وأضافت أن 44 مريضا يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم تسعة على أجهزة التنفس الصناعي. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 77315 إصابة تعافى منها 67527 وتوفي 659.

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