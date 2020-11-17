"صحة أبوظبي" تعتمد مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل كأقسام للطوارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي عن منحها ترخيص قسم الطوارئ لكل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل وذلك بعد أن استوفيا كافة المتطلبات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في حالات الطوارئ.



وبذلك تنضم المنشأتان إلى 7 أقسام طوارئ أخرى ضمن قائمة المستشفيات المعتمدة كأقسام طوارئ والمنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توام ومستشفى مدينة زايد ومستشفى الرويس ومستشفى العين ومستشفى أن أم سي رويال.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي قد أقرت معياراً جديداً لأقسام الطوارئ في وقت سابق العام الماضي والذي تم بموجبه تصنيف أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلى قسمين هما فئة قسم الطوارئ وفئة مركز الرعاية العاجلة حيث حدد المعيار متطلبات ومواصفات خدمات أقسام الطوارئ التي يتوجب على مقدمي الرعاية الصحية الحكومية والخاصة الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمات وتم تصنيف المنشآت التي لا تستوفي شروط قسم الطوارئ كمراكز للرعاية العاجلة.

وأوضحت الدائرة بأن قسم الطوارئ التابع لمدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل قد استوفى كل منهما كافة المتطلبات المنصوص عليها في المعيار حيث يضمان أطباء مؤهلين في مجال رعاية الطوارئ ويساندهم في ذلك فريق متكامل من الأخصائيين للإنعاش والجراحة والرعاية الحثيثة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

وتواصل دائرة الصحة - أبوظبي العمل مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة للارتقاء بتجربة المرضى وتحسين وصولهم لخدمات رعاية الطوارئ، بما يلبي احتياجاتهم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويتعين على المرضى الذي يعانون من حالات حرجة وتشكل خطراً على حياتهم التوجه إلى أقسام الطوارئ ويتضمن ذلك آلام حادة في الصدر وصعوبات في التنفس وفقدان الوعي ونزيف حاد والاصابات البالغة اضافة الى حروق شديدة والاشتباه بالسكتة الدماغية حيث تضم أقسام الطوارئ أطباء مؤهلين في مجال رعاية الطوارئ وتتوفر لديهم الأجهزة الطبية والأدوات اللازمة للإنعاش والجراحة والرعاية على مدار الساعة.

وأوضحت الدائرة أن مراكز الرعاية العاجلة تقوم بتقديم خدمات التقييم المبدئي وتعمل على ضمان استقرار الحالة وتوفر الإمكانات التشخيصية وتعمل على تحويل المرضى إلى مستوى أعلى من الرعاية إذا استدعت الحاجة ذلك.

وتكون خدمات هذه المراكز متوافرة على مدار الساعة في جميع المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة ويمكن الوصول إليها بشكل روتيني دون الحاجة لمواعيد وتوفر هذه المراكز العلاج للمرضى للإصابات والأمراض البسيطة.

جدير بالذكر أن المستشفيات الجديدة أو القائمة الراغبة في الحصول على ترخيص أقسام الطوارئ وكانت تستوفي المتطلبات المذكورة فإنه يجب عليها طلب إدراج هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات السريرية المساندة في نظام ترخيص المنشآت الصحية كما يتوجب عليها تعبئة نموذج إقرار شخصي بالامتثال وأن تجتاز تفتيش تدقيق الجودة.