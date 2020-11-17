تصريح جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

مع حالة التفاؤل التي تسود العالم مؤخرا بالإعلانين المتتاليين عن لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد من إنتاج "فايزر" و"بيونتك" ثم "موديرنا"، تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بلهجة متشائمة عن الجائحة.



وأكد تيدروس أدهانوم غبريسوس،أمس الاثنين، أن أي لقاح مضاد للفيروس لن يقضي بمفرده على جائحة "كوفيد 19".

ويواصل الوباء الانتشار بعد أشهر من الإبلاغ عن ظهوره في الصين نهاية ديسمبر، حيث أصاب أكثر من 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف.

وقال غبريسوس إن "اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها"، وشدد على أن "اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء".

وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية، السبت، أنه تم تسجيل 660905 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو عدد قياسي جديد في يوم واحد.