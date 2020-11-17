مقتل 5 أشخاص إثر تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، في بيان، إن "تفجيرا انتحاريا استهدف مطعما يرتاده الجنود بالقرب من أكاديمية الشرطة بمنطقة همار جاجاب، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة 8 آخرين".

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصومالية، القبض على 3 من كبار قادة حركة الشباب المتمردة، جنوبي البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن فرقة كوماندوز بالجيش الصومالي ألقت القبض على 3 من كبار قادة حركة الشباب من مناطق هييران وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى، جنوبي البلاد.

كما نجا وزير السياحة في إقليم جوبالاند، جنوبي الصومال، يوم الخميس الماضي، من محاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 3 من حراسه. وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن انفجارا وقع في منزل وزير السياحة في حكومة الإقليم عيديد سليمان حاشي في مدينة كسمايو جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات، وتزداد العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة مؤخرا، في محاولة لدحر مسلحي "الشباب" في القرى والبلدات الجنوبية.