في ذكرى توليه مقاليد الحكم... الملك سلمان يتلقي رسالة تهنئة من أحد زعماء الخليج

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وأشاد أمير الكويت، "برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين"، كما عبر عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات".
وسأل الشيخ نواف "المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين".
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