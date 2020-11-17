شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا هجوم على مطعم فى مقديشو‎ لـ6 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الشرطة إن ستة أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب أكاديمية للشرطة لكن لم يتضح بعد من وراء الهجوم.

وقال المتحدث صادق علي لرويترز على تطبيق واتساب "وقع انفجار في مطعم قرب أكاديمية الشرطة، سنورد التفاصيل لاحقا". وقال لرويترز في وقت لاحق إن ستة منهم المهاجم قتلوا في الهجوم. وقال محمد علي صاحب متجر وأحد شهود الواقعة لرويترز إن الشرطة فتحت النار بعد الانفجار. وأضاف أنه رأى سحب الدخان تتصاعد فوق المطعم وسيارات الإسعاف تحاول الوصول إلى الموقع في حي حمر جاجاب قرب ميناء مقديشو. وقال شاهد آخر يدعى محمود أحمد لرويترز إن الأمطار الغزيرة دفعت العديد من الناس للمطعم بحثا عن مأوى. وأضاف "وقع الانفجار وأنا أحتسي الشاي وأنظر لأسفل. من هذا المكان لم أعرف ما حدث". وأصيبت قدماه ويداه ورأسه بالشظايا التي قال إنها أصابته كذلك بارتجاج في المخ. وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة هجمات في مقديشو ومناطق أخرى في الصومال في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة المركزية.

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