شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجيل 362 إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353918 حالة . وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341104 حالة وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5692 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7122 والحالات الحرجة 816 حالة.

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