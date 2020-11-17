شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاق: السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبى واختيار حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة الوفاق الليبية، إن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون اتفاق، كاشفة عن أن رئيس الحكومة فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأمس، تأجلت المحادثات بشأن مستقبل ليبيا دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.

وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر من العام المقبل.

لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة قالت وليامز إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع في أسبوع واحد".

وأضافت أن المندوبين سيستأنفون المحادثات عبر الانترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية. وسيبحث المندوبون أيضا مسألة الأساس الدستوري للانتخابات.