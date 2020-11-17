الجزائر تعلن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وتوقيف 398 شخصا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم إحباط محاولة هجرة شرعية وتوقيف 398 مهاجرا غير شرعيا خلال أسبوع، وبحسب الحصيلة العملياتية التي أعلنتها وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء للفترة من 10 – 17 نوفمبر فقد أحبط حرس السواحل والدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 290 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من عنابة وسكيكدة والطارف (شمال شرق) وبومرداس (شمال) ووهران ومستغانم وعين تموشنت وتلمسان (شمال غرب).

وأضافت أنه تم توقيف 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وأدرار (جنوب) وتلمسان وسيدي بلعباس (شمال غرب) والطارف (شمال شرق).

وأضافت أنه تم ضبط 45 تاجر مخدرات وضبط كميات ضخمة من المخدرات تُقدر بـ(16) قنطارا و(21,762) كيلوجرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.