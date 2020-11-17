شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن شفاء 28 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حول التقرير الوبائي لأول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 115 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 5 ولايات، مضيفة أنه تمت مراجعة سجلات مراكز العزل، والمستشفيات و المراكز الصحية منذ بداية الموجة الثانية للفيروس حتى اليوم.

وأشارت إلى أنه تم رصد 56 وفاة لحالات مصابة بالفيروس (لم تكن رصدت في التقارير اليومية السابقة)؛ ليرتفع إلى 1175 حالة وفاة، كما تم رصد 191 إصابة (لم تكن رصدت في التقارير اليومية السابقة)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15047 مصابًا.



ولفتت إلى أن الوفيات المرصودة سُجلت منها في مراكز العزل بولاية الخرطوم 46 وفاة، وفي ولاية الجزيرة 10 وفيات، أما حالات الاصابة سجلت جميعها في مراكز العزل بولاية الخرطوم.. مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

