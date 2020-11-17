شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 6 وفيات و 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا ، تسجيل 556 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 137.885 حالة، مقابل شفاء 627 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 129.041 حالة، وتوفى 6 حالات جديدة ليصل إجمالي الضحايا 848 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.