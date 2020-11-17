شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل 612 إصابة بفيروس كورونا (415 حالة جديدة و197 حالة مخالطة)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 74 ألفا و936 حالة.

وذكر المركز - في بيان أورده موقع "بوابة إفريقيا" - أنه تم تسجيل شفاء 638 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 45 ألفا و371 حالة.. فيما جرى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1041 حالة.

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