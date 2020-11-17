شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين على الأقل فى هجوم على مطعم بالعاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الشرطة وشاهد إن شخصين قتلا اليوم الثلاثاء في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب قاعدة للشرطة لكن لم يتضح بعد من وراء الهجوم. وقال المتحدث صادق علي لرويترز على تطبيق واتساب "وقع انفجار في مطعم قرب قاعدة للشرطة، سنورد التفاصيل لاحقا". وقال محمد علي صاحب متجر وأحد شهود الواقعة لرويترز إن شخصين على الأقل قتلا في الانفجار.

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