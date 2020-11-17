خفّض صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في السوق الأمريكي من 10.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني إلى 7.05 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثالث 2020، اشترى الصندوق 13 مليون سهم في شركة نوفاجولد الكندية للذهب والتنقيب وبلغت قيمتها بنهاية الربع 154.6 مليون دولار. وأبقى على استثماراته في أسهم 6 شركات أخرى، هي: أوبر ولايف نايشن وكارنيفال وسونكور وأوتوماتيك داتا بروسيسنج وصندوق “إس بي دي آر لقطاع المرافق”. وتخارج الصندوق من أسهم 5 شركات، هي: سيسكو وبيركشاير هاثاواي وبوكينج وكانديان ناتشورال ويونيون باسيفيك، إضافة إلى صندوق “إس بي دي آر للقطاع العقاري” وصندوق “إس بي دي آر للمعدات”.

كانت هذه تفاصيل خبر “صندوق الاستثمارات” يقلّص ملكيته بالسوق الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.