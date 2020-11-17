العالم لا يعترف الا بالقوي

مجتمعنا السعودي بكل أطيافه وحراكه المتوهج طيلة الفترة الماضيه يتفق ويختلف في كثير من القضايا والمسائل القابلة للرأي والرأي الآخر ولكنه متفق على ضرورة التغيير والتجديد والتقدم السريع في مجال الحقوق والأنظمة المدنية والإستثمار والمشاريع الكبرى والتي كانت امنية وحلم تحقق في فترة وجيزة كان معظم المتفائلين يتوقعون انها تحتاج لعقود لتتحقق ويتعود عليها المجتمع ,

ولا شك ان عجلة التنمية تسير بشكل سريع وفعال على أرض الواقع وفق ما خطط لها وبدأت بوادر إرهاصات هذا التحول الوطني وعلى كافة الأصعدة تظهر للمواطن بشكل ملموس بداية من تقليل الإعتماد على النفط كمصدر وحيد بتنوع المصادر المختلفة , وفي هذا الشأن فقد تم الإعلان سابقا ان ما نسبته %30 من دخل الدولة تحقق من خارج منظومة النفط كخطوة أولى من الخطة الحكومة لتنوع المداخيل ومبشرة بخطوات لاحقة , مرورا بالمشاريع الكبرى والتي تعتبر رافد من روافد الإقتصاد الوطني في السنوات المقبلة بعد اكتمالها وعلى راسها مشروع نيوم العملاق الواجهة البحريه القادمة للسياحة والإستثمار بعد رصد ما يقارب من 500مليار دولار ومساحة تقدر 26.500 كم ويمتد لأكثر من 400 كم على ساحل البحر الأحمر يهدف إلى تحويل المملكة الى نموذج رائد في مجالات السياحة والصناعات والتقنية داخل نيوم , وسيُحدث طفرة وقفزة توعية في الإستثمار السياحي ومجالات اخرى ستضاف إلى الإنجازات المتلاحقة للمملكة بعد ان تحولت هذه الدولة من صحراء قاحلة يتقاتل أهلها على الكلأ والمرعى إلى واحدة من قوى اقتصادات العالم المتحضر ,

ولذلك نحن اليوم امام مفترق طرق , فالمنطقة تموج بصراعات خطيرة يمتد أثرها لدول الجوار ونخوض حرب اخلاق في اليمن وضرورة يفرضها الأمن القومي الوطني وهناك قوى اقليمية ودولية اظهرت العداء الصريح للمملكة بما يتطلب منا الحذر والمضي قدماً نحوى مستقبل مشرق وواعد سيكون صمام الأمان لثقل المملكة سياسيا واقتصاديا , فالعالم لا يعترف إلا بالقوى والقوة تكمن في السباق نحوى اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال مشاريع كبرى واستثمارات ضخمة تجبر العالم على احترامنا ويحقق رفاهية المجتمع .

ولعل تصريح قائد التغيير وعراب السعودية الجديدة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحديثه الشامل عن ما تحقق في الفترة الماضية في الإستثمار والبطالة والسكن وتداعيات كورونا وما وصلنا إليه من تمكين المرأة والتنافسيه الرقمية وقفز المملكة أربعين مركزاً في مؤشر البيئة التحتية وكل ما يتعلق بالتنمية هو خير دليل على عزم المملكة المضي قدماً في طريق الإصلاح والغيير لخلق وطن شامخ يسير في ركاب التحضر وبناء قوة اقتصادية وثقافية وسياسية وبنية تحتيه تعزز مكانة المملكة في ريادتها ومكانتها في المنطقة , وكان الملفت للنظر في تصريحات سموه هو القضاء على مشروع متكامل أيديولوجي تم إعداده على مدار أربعين سنه خلال عام واحد كان من الممكن ان يغتال احلام السعوديين في إي لحظة , ومن هنا نقول وطن لا نبنيه ولا نحميه لا نستحق العيش فيه.

كتبه: طلال مجرشي