الجبل طويق والقمة لمحمد

يوم بعد يوم يبرز لنا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بالوفاء بالتزاماته والسير نحو هدف مخطط له وهي رؤية المملكة العربية السعودية #رؤية_2030 الرؤية التي غيرت خارطة الشرق الأوسط والعالم بسبب طموحها العالي وانفتاحها العالمي على العالم بمجالات عدة لتكون في مصاف الدول الأولى قوة ومتانه اقليمية وسياسية واقتصادية ، ذكر سمو ولي العهد الأمين في عدة لقاءات متلفزة وصحفية عزمه على الضرب ب يد من حديد على منابع الفساد وتجفيفه ومن ثم اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتهيئتها للسير والتوافق مع برنامج التحول الوطني #رؤية_2030 والذي نتج عنه بعد تأييد الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بدمج بعض الوزارات والغاء بعضها وكذلك انشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون داعمه لهذت الطموح العالي الذي يسير فيه سمو ولي العهد ، ولشدة ذهول العالم من حنكة وفطنه ورجاحة رأيه أيده الله اصبحنا نسمع ونرى في دول مجاوره وغير مجاوره ترديدهم لاسم سمو ولي العهد في مظاهرات واحتشادات مطالبة بالمحاسبة وإيجاد شخص يفعل كما فعله خصوصا ما قام به في حملته المهمه ضد الفساد والتي انتصر فيها بفضل من الله وثم بفضل توجيهات المليك والرجال العاملين في الجهات ذات العلاقة ، كما لا ينسى ماقام به سموه -حفظه الله – من تمكين المرأة بالتصدر للمشهد العالمي وذلك بمنح المرأة حقوقاً طبيعيه ومكنّها من المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع بناءا تشاركياً مع الرجل على مسافة واحدة وهذا الأمر أدى للدفع بالحركة المجتمعية بإشراك المرأة كشريك وعنصر مهم لدفع عجلة التنمية المنشوده والمتمثلة في برنامج التحول الوطني و #رؤية_2030 ، كما ان المطّلع والمتابع للساحة السياسية قد شاهد تحولات ومساعي حكيمة قادها ولي العهد الذي فرض هيبته على الجانب السياسي مما جعل العديد من الشعوب تستقبله استقبالاً يليق ب قائد محنك وعرّاب التحول السياسي والإقليمي فشاهدنا عقد صفقات التسليح واهتمامه بجانب توطين الصناعات العسكرية ونقل معرفتها الفنيه وحدد هدف مثالي بالوصول لنسب توطين تعنى بإعتماد الوطن على تخفيف الكثير من مصاريف التسليح ، كما لا ينسى الدعم الرياضي والترفيهي الذي كان له بصمة كبرى جذبت انظار الكثير من الناس من عدة دول للنظر فيما تشهده المملكة من مهرجانات عالميه وتطورات ترفيهيه كما عليه الحال في المناسبات الرياضيه والمهرجانات بتنظيم المسابقات والمناسبات الكبرى والتي بموجبها عكست للعالم الوجه الحقيقي للمملكة وما تقدمه من دعم قوي وثابت تجاهه النشاط الترفيهي والرياضي ، حفظ الله المليك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود من كل شر وادام عزهم يارب العالمين ومن نجاح وتوفيق الى نجاح وتوفيق ومن قمة الى قمة اعلى بإذن الله ،،

كتبه:

عبدالرحمن بن منصور الجميعه – قانوني