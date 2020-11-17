شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، بإقامة صلاة الاستسقاء ، في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة . يأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم . وشدد آل الشيخ ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية ؛ كما وجّه معاليه الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة ، والحث على أدائها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.