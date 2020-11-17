دراسة جديدة تكشف خطورة تناول البيض يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة خطورة تناول البيض يومياً، موضحةً أن أنه يزيد فرص الإصابة بمرض السكري.



وذكرت الدراسة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا بالشراكة مع جامعة الصين الطبية، ونشرت تفاصيلها صحيفة الدستور، أن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة أو أكثر يومياً (ما يعادل 50 غراماً) ارتفع لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%، وكان التأثير أكثر وضوحاً لدى النساء منه لدى الرجال.

وقال مينج لي، عالِم الأوبئة وخبير الصحة العامة: "يمثل انتشار مرض السكري مصدر قلق متزايد"، لافتاً إلى أن "النظام الغذائي عامِل معروف وقابل للتعديل يسهم في ظهور مرض السكري من النمط الثاني، لذا من المهم فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر في الانتشار المتزايد للمرض".

وأوضح الباحثون: "ما اكتشفناه هو أن ارتفاع استهلاك البيض على المدى الطويل (أكثر من 38 غراما في اليوم) زاد خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين بنحو 25%، علاوة على ذلك، فإن البالغين الذين يأكلون بانتظام الكثير من البيض (أكثر من 50 غراما أو ما يعادل بيضة واحدة يومياً) يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 60%".