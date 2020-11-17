شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمى مرشحه لرئاسة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية لـ"الخليج 365" أن المملكة الأردنية الهاشمية ، دفعت بالدكتور رفعت الفاعورى ، كمرشح لها لتولى مهام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، خلفا للسفير محمد الربيع الأمين العام السابق للمجلس المنتهية ولايته.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية ، أرسلت أمس الأحد ، مذكرة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تطالب فيها بإدراج بند خاص باختيار الأمين العام الجديد للمجلس من بين ترشيحات الدول الأعضاء، علمًا بأن هناك دولتين أعضاء بالمجلس قدما مرشحين لشغل المنصب وهما الأردن وموريتانيا.

ومن المقرر أن يناقش موضوع اختيار أمين عام جديد لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، خلال أعمال الدورة 110 لمجلس الوحدة الذى سيعقد الأسبوع الأول من ديسمبر 2020.

وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أوصى فى اجتماعه الاستثنائى، الذى عقد فى شهر يوليه الماضى، بمقر الأمانة العامة للمجلس على مستوى المندوبين، بعدم التمديد للأمين العام الحالى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والذى انتهت مدته القانونية يوم 10 يونيو الماضى، وإعلان شغور منصب الأمين العام للمجلس .

جدير بالذكر أن الدكتور رفعت الفاعورى من مواليد شهر مارس عام 1959 ، وشغل سابقا منصب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

حصل على دكتوراه فلسفة في تحليل السياسات الإدارية والعامة - 1990، PhD جامعة سانت لويس-ميزوري–الولايــات المتحــدة الأمريكية. وايضا ماجستير في الإدارة العامة-1987-MPA،جامعة جنوب كاليفورنيا-لوس انجلوس–الولايــات المتحــدة الأمريكية ، وبكالوريوس في العلوم الإدارية / ماليــة - 1983 – جامعـــة اليرمـوك بالأردن.