شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تستعد لإطلاق وحدة تخزين بيانات تصل سعتها لـ 12 تيرابايت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة سامسونج بالتعاون مع شركة Xilinx الأمريكية عن أحدث التقنيات التي كانت تعمل عليها في الآونة الأخيرة وهي وحدة SSD ذكية لتخزين 12 تيرابايت في مساحة 4 تيرا بايت فقط.

ووحدة SSD هي عبارة وحدة تخزين وهي اختصار لـ Solid-state drive أي وحدة تخزين صلبة وثابتة، حيث أعلنت الشركة أن وحدة التخزين الصلبة الجديدة تأتي مع معالج داخلي خاص بها والذي له دوران أساسيان.

أولهما تخفيف العبء على وحدة المعالجة المركزية CPU وذلك لتأمين أداء أفضل لأجهزة الكمبيوتر، والدور الثاني يتمثل في ضغط البيانات والملفات حتى تأخذ مساحة صغيرة.

كما توفر وحدات تخزين SSD الذكية إمكانية تخزين المعلومات والبيانات بشكل تلقائي حتى تصبح مساحتها أقل وفي الوقت الفعلي الذي يتم حفظ البيانات فيه ويمكنها تخزين 12 تيرابايت في مساحة صغيرة تبلغ 4 تيرا بايت فقط.

وتتميز وحدة التخزين الذكية الجديدة التي تأتي بحجم 2.5 بوصة بعدم وجود SATA وهو وحدة تخزين رئيسة للبيانات في أجهزة الكمبيوتر وهو عبارة عن أقراص ممغنطة تستخدم في تخزين واسترجاع البيانات، إذ أرادت الشركة ضمان وجود سرعة أكبر لـقراءة ونقل البيانات تصل إلى 3500 ميغا بايت في الثانية وسرعات كتابة تصل 3200 ميغا بايت في الثانية.

ولم تحدد الشركة حتى الآن أسعار وحدة التخزين الجديدة ولكن ستكون وحدة متاحة للشركات من خلال الاتصال المباشر بشركة سامسونج وفي خلال سنوات قليلة ستكون متاحة للمستهلك.