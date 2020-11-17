الرئيس التونسي يزور مكتبة قطر الوطنية... فيديو وصور

وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، والوفد المرافق له إلى مكتبة قطر الوطنية، أمس، حيث أشاد الرئيس التونسي بكنوز ومقتنيات مكتبة قطر الوطنية من المخطوطات والدوريات والنفائس والخرائط النادرة، والكتب القديمة وغيرها، مؤكدا أنها لا تقدر بثمن حيث تزيد قيمتها مع مرور الزمن. وفق موقع "Tunisnow".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب الزيارة، إن أجمل الأوقات في حياته تلك التي قضاها بين الكتب، مضيفا :

"وإن فرحتي الدائمة بقراءة الكتاب.. وربما أعود إليه مرات ومرات وأكتشف أحيانا أشياء وأفكارا جديدة في ذات الكتاب ما يعبر عن قيمة القراءة والفكر".

وأبدى الرئيس التونسي إعجابه بمكتبة قطر الوطنية مثمنا جهود القائمين على مكتبة قطر الوطنية ودورهم الثقافي، ومعربا عن دعواته الخالصة بمزيد من التألق والنجاح لمكتبة قطر الوطنية.

وخلال الزيارة تعرف الرئيس التونسي على البناء المعماري لمكتبة قطر الوطنية وأهم ما تحويه من كتب في مختلف العلوم والفنون والآداب، كما واطلع على المكتبة التراثية، وركن قطر عبر الزمن الذي يحوي جوانب من الوثائق المهمة عن تاريخ دولة قطر.

وقدم الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، شرحا وافيا عن دور المكتبة الثقافي وكذلك المكتبة الرقمية التي توفرها مكتبة قطر للباحثين من مختلف أرجاء العالم.

وقد رافق الرئيس التونسي خلال زيارته مكتبة قطر الوطنية، صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، وسامي السعيد سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، ووفد رسمي.