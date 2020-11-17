الاستخبارات العراقية تعلن القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى

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وأضافت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية، اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وكانوا ضمن الكتيبة أعلاه، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت الشهر الماضي ، إلقاء القبض على 26 من عناصر "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد اعترفوا لأجهزة الأمن بتنفيذ عمليات إرهابية.
فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، نتائج عملية تحرير وتطهير جزيرة "كنعوص" أخطر معاقل "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.
وأفاد الخفاجي، أن عدد أوكار "داعش" الإرهابي، التي تمكنت القوات الخاصة العراقية والجيش من تدميرها في جزيرة "كنعوص" جنوبي الموصل مركز نينوى شمالي العراق"، بلغ أكثر من 14 وكرا ما بين مضافات وأنفاق. وأضاف، أن هذه الأوكار فيها الكثير من الأسلحة التي تم تدميرها، منوها إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابي، وتمكنت من قتل أربعة إرهابيين في بداية العملية.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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