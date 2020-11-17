شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح الدعاء المستحب بعد الانتهاء من صلاة الوتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ الدكتور سعد الخثلان الدعاء الذي يقال عقب صلاة الوتر. وأبان “الخثلان” في مقطع فيديو أن الدعاء هو أن يقول الشخص عقب الفراغ من الصلاة: “سبحان الملك القدوس” 3 مرات. وأضاف أنه في المرة الثالثة يستحب فيها المد بالصوت.

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