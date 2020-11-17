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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة قبل استخراج «البطاقة الائتمانية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، على أهمية مراعاة ضوابط الحصول على البطاقة الائتمانية ، لضمان الوعي بشأن المصروفات .
وأوضح الحساب الرسمي للبنوك السعودية على موقع تويتر ، أنه يجب قبل التقدم بطلب للحصول على البطاقة الائتمانية، التأكد من قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بها، ورسوم البطاقة من خلال موقع البنك .
وشددت البنوك على أهمية دراسة أسباب الحاجة إلى البطاقة ، مع الوعي تجاه النفقات والمصروفات.
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