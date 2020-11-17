شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك سلطنة عمان الاحتفال بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ50 الذي يصادف يوم الأربعاء، بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، مثل إضاءة أبرز المعالم العمرانية في الإمارات بالعلم العماني، إلى جانب استقبال مطارات الدولة، الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بتقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الأعلام العمانية والورود والحلوى عليهم.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يحرص البلدان على التنسيق المتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين.