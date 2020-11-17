شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مديرية المواصلات بمدينة بيت لحم فى فلسطين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، اغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، بسبب ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال المحافظ حميد، إنه تقرر اغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء السبت القادم، بسبب ظهور اصابات ومخالطين فيها.

واضاف ان هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.