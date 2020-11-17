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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاوتشي: نتائج لقاح موديرنا رائعة بشكل مذهل
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الخليج 365
رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة موديرنا الأميركية أنّ لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
وقال فاوتشي، عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جدّاً في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94,5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحدّ".
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