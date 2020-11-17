شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بوليفيا يلتقى السفير الفلسطينى لمناقشة المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلوانى، مع وزير الخارجية البوليفى روخيليو مايتا، آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، ودعوة سيادة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية البوليفي، للسفير الفلسطينى اليوم الاثنين، في مقر الوزارة.

ونقل السفير العلواني تحيات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نظيره البوليفي، وسلمه رسالة التهنئة التي أرسلها له لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.