شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هواوي تبيع "هونر" بسبب القيود الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مجوعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، الثلاثاء، أنّها باعت علامتها التجارية المخصّصة للهواتف الذكيّة المنخفضة التكلفة "هونر" إلى "كونسورتيوم" محلّي بسبب الضغوط الهائلة التي تتعرّض لها سلسلة توريداتها جرّاء العقوبات الأمريكية.



واشترى ماركة "هونر" تحالف من 40 شركة يضمّ وكلاء وموزّعين وشركات أخرى تتوقّف حياتها على هذه العلامة التجارية، بحسب ما أعلنت هواوي والكونسورتيوم في بيانين منفصلين.

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