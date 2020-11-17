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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تطلق سلسلة هواتف مي 10 تي.. أداء فائق الجودة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة شاومي الصينية، الإثنين، عن إطلاق هاتفين "مي 10 تي برو" و"مي 10 تي"، وهما من الهواتف الذكية المناسبة للعمل والألعاب.



ويتميز هاتف "مي 10 تي" بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، كما يتميز كل من هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" بإعداد كاميرا ثلاثية مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويأتي كل من هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" بخاصية برامج التصوير الفوتوغرافي الجديدة والديناميكية، التي تمنح الفرصة لأي شخص لالتقاط صور بلمسات فنية، بدءًا من وضعMoving crowd الذي يركز على هدف ثابت مع تعتيم المحيط الديناميكي، إلى وضع Star trails، الذي يخلق تأثير سماء مرصعة بالنجوم.

ويلتقط وضع Photo Clones أربع صور للشخص الواحد في لقطة واحدة. إضافةً إلى ذلك، تسمح ميزة Timed burst للمستخدمين بأخذ لقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد، ويمكن تحويلها أيضًا إلى فيديو، بينما تساعد 3 فلاتر جديدة للصور، Cyberpunk وGold vibes وBlack ice، على التعبير عن الحالة المزاجية.

ويأتي هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" أيضًا بأوضاع جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو كوضع Video Clones (استنساخ الشخص نفسه في الفيديو)، أما الوضع Dual Video فيمكّننا من استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية معًا أثناء التصوير، مما يجعلها مثالية لالتقاط ردود فعل مفاجئة.

أخيرًا، تتيح إمكانية تصوير مقاطع الفيديو السيلفي بخاصية التايم لابس "الفاصل الزمني" للمستخدمين إنشاء تأثير التقديم السريع لمزيد من المدونات المرئية الجذابة.

الشاشة المسطحة

تم تجهيز كل من هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" بواحدة من أفضل الشاشات المسطحة في الهواتف الذكية في الوقت الحالي بمعدل تحديث يساوي 144 هرتز.

في حين أن شاشات معدل التحديث المرتفع غالبًا ما تقع ضحية لاستهلاك الطاقة المرتفع ومعدلات الإطارات غير المتسقة، فإن الشاشة AdaptiveSync من شاومي تضبط تلقائيًا معدل الإطارات بالنسبة للمحتوى، مما يتيح لك الاستمتاع بفيلمك المفضل عند 48 هرتز، ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية بتردد 50 هرتز، ودفق الفيديو عند 30 هرتز أو 60 هرتز، وتصفح منصات التواصل الاجتماعي أو ممارسة الألعاب بسرعة تصل إلى 144 هرتز، مما يضمن تجربة سلسة واستخدام أمثل للبطارية.

ومن خلال تقنية MEMC " تعويض الحركة"، تقوم الأجهزة بإدخال إطارات إضافية لجعل الفيديو أكثر سلاسة وبإمكانية عرض أفضل، بفضل التدرج اللوني P3 وTrueColor، توفر الشاشة نطاقًا واسعًا للغاية من التدرج اللوني الواقعي.

يحاكي وضع القراءة 3.0 نسيج الورق لحماية عينيك، بينما يعمل Sunlight Display 3.0 تلقائيًا على تحسين التباين وضبط تشبع اللون الديناميكي في الهواء الطلق. يعمل مستشعر الإضاءة المحيط المدمج بزاوية 360 درجة أيضًا على ضبط سطوع الشاشة بذكاء -حتى في ظروف الإضاءة الخلفية.

المعالج

يأتي الهاتفين مدعومين بمعالج Qualcomm® Snapdragon 865™، يقدم كل من هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" للمستخدمين كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة وأداء مميز واتصال بشبكات الجيل الخامس. تدعم شاومي مجموعة واسعة من نطاقات الجيل الخامس، مما يضمن التوافق مع المزيد من الشبكات في مواقع أكثر من ذي قبل.

سيستمتع المستخدمون أيضًا بتجربة الألعاب على مستوى سطح المكتب بفضل وحدة معالجة الرسومات Qualcomm® Adreno ™ 650. إضافةً إلى UFS3 1 وLPDDR5، تدعم الأجهزة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة فقط للهواتف الذكية الرائدة والمتوفرة في الوقت الحالي.

البطارية

تم تزويد كل من هاتف "مي 10 تي برو" وهاتف "مي 10 تي" بالبطارية الأكبر سعة مقارنةً بهواتف الفلاج شيب الأخرى التي أطلقتها شاومي: بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة. بفضل تقنية تحسين طاقة البطارية، تطلق الهواتف الذكية طاقة أكبر مع إطالة عمر البطارية.

عندما تكون هناك حاجة للشحن، لن تفوت أي شيء بفضل تقنية ميدل ميدل تاب وعملية الشحن السلكية 33 واط ذات التصميم الفريد والسريعة بشكل استثنائي، والتي أصبحت أكثر ملاءمة بفضل الشاحن الملحق بقدرة 33 واط.

السعر

سيتوفر هاتف مي 10 تي بسعة 128 جيجابايت بسعر 1799 درهما إماراتيا، وستبدأ الطلبات المسبقة لهاتف مي 10 تي، الإثنين، عبر جميع قنوات البيع بالتجزئة مثل أمازون ونون وكارفور ولولو هايبر ماركت، وشرف دي جي ونيستو ومتجر جاكس واتصالات وفروع شاومي، فيما سيتوفر هاتف "مي 10 تي برو" اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2020 بسعر يبدأ من 1899 درهما إماراتيا.