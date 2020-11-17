شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة وإصابة أخرى فى حادث دهس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت طفلة فلسطينية مصرعها وأصيبت أخرى، في حادث دهس بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأفاد مصدر طبي بأن الطفلة مريم النجار (3 سنوات) توفيت فيما أصيبت طفلة أخرى بجروح خطيرة، إثر تعرضهما للدهس غرب المحافظة.

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