شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبى روسى يصل إلى مدينة رام الله للتطوع فى المستشفيات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد من الأطباء الروس إلى مدينة رام الله في إطار التعاون الطبي الفلسطيني الروسي، على أن يجري عدة اجتماعات في وزارة الصحة.
والوفد مكون من 6 أشخاص هم 3 أطباء و3 ممرضين متطوعين في المستشفيات الفلسطينية.
وخلال مدة إقامتهم التي ستستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، سيعملون في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا.
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