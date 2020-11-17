شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبى روسى يصل إلى مدينة رام الله للتطوع فى المستشفيات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وفد من الأطباء الروس إلى مدينة رام الله في إطار التعاون الطبي الفلسطيني الروسي، على أن يجري عدة اجتماعات في وزارة الصحة.

والوفد مكون من 6 أشخاص هم 3 أطباء و3 ممرضين متطوعين في المستشفيات الفلسطينية.

وخلال مدة إقامتهم التي ستستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، سيعملون في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا.