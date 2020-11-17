"فورين بوليسى": إدارة ترامب تسعى لتصنيف ميليشيا الحوثى باليمن تنظيما إرهابيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تخطط لتصنيف جماعة الحوثيين تنظيما إرهابيا. ولفتت المجلة إلى أن نية تصنيف جماعة "أنصار الله" تنظيما إرهابيا هو جزء من مسعى أوسع للبيت الأبيض وبومبيو، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران وحلفائها بالشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود جو بايدن في إعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

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