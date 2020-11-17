شكرا لقرائتكم خبر عن 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، الاثنين، عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 4966 إصابة الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 296189 إصابة.

كما شهدت نفس الفترة تسجيل 71 وفاة جديدة مقابل 82 وفاة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء حملة تطعيم من فيروس كورونا، مؤكدا "سلامة" اللقاح.