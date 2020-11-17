شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري» يلغي قوائم الانتظار ويقدم 370 ألف قرض للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي، عن إنهاء قوائم الانتظار في 3 سنوات، بفضل رؤية الوطن الطموحة وتقديم 370 ألف قرض.

وقال بن ماضي إن حديث سمو ولي العهد الأخير، أكد قصة نجاح جميع القطاعات، ومنها الصندوق الذي يُعد ذراعًا تنمويًا لقطاع الإسكان.

وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أن قائمة انتظار الصندوق كانت تتجاوز 480 ألف مواطن مستفيد تصل مدة انتظارهم للحصول على الدعم السكني ما بين 12 إلى 15 عامًا، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار.