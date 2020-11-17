شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف خطتها لتطوير خدمات «رعاية كبار السن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنمذجة وتجهيز وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن في المراكز والدور والمؤسسات.

ووفقًا لتصريحات صحيفة، سيتم تطوير المرافق الخاصة بهذه المراكز لتكون موائمة للنموذج الموحد، إذ سيتم إسناد تقدیم خدمات ھذه المراكز للقطاعين الخاص وغیر الربحي، لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أشارت إدارة الإعلام في الوزارة بحسب “عكاظ” إلى أن المبادرات جاهزة للانطلاق في المستقبل القريب، إذ ستشمل نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، للتعريف بحقوق كبار السن من التشريعات المنظمة والمزايا المقدمة، ومبادرة «كبارنا – بركة الدار» لرفع الوعي بأوضاع كبار السن وقضاياهم.

وأكدت الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عزمها تنفيذ مبادرة إعادة من لهم أُسر من كبار السن بالدور إلى ذويهم لدمجهم مع المجتمع الخارجي، إضافة إلى فتح ملفات للمقيمين بالدور في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتوفير الخدمات الصحية في المراكز الأولية بالمنطقة،ولفتت إلى تحويل طريحي الفراش بالدور إلى مراكز الرعاية الصحية المديدة، بهدف تلقي الخدمات الصحية اللازمة لهم، مضيفة أن حزمة المبادرات التي تقدمها الوزارة من منطلق المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم، والقطاعين الخاص وغیر الربحي، عن طريق تطوير نموذج عمل موحد لمراكز رعاية كبار السن، حسب أفضل الممارسات الحديثة الرائدة المناسبة لرعاية كبار السن.