شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنيد» يكشف أساليب لصوص الإنترنت عبر التداول بالعملات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر سمير الجنيد الخبير التقني والمختص في تقنية المعلومات من لصوص الإنترنت، وجرائم الاحتيال عبر تداول الفوركس والعملات الرقمية. وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: “ما بعد حيلة تداول الفوركس؛ بدأ لصوص الانترنت باللجوء لخدع جديدة ومنها التداول بالعملات الرقمية، وإنشاء صفحات ومواقع وهمية لذلك. وأضاف سمير الجنيد أن من أساليب لصوص الانترنت الاحتيالية: • إيهام الشخص بأنهم منصة لعملة رقمية جديدة وسعرها منخفض جداً وسيتضاعف خلال أيام. • أسعار مخفضة للعملات المعروفة مثل بيتكوين.

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