شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية: إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي كان بدافع إرهابي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الاثنين، أن إطلاق النار على سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي كانت له “دوافع إرهابية”، موضحة أن الموقوف حاول قتل حارس السفارة.
وفي وقت سابق، كشف ناصر آل غنوم القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة في لاهاي تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة.
وقال آل غنوم إن إطلاق النار تم الساعة 5.37 صباحا ولم يكن متواجدا بالمبنى سوى رجال أمن ولم تتم إصابة أي منهم، مضفا أن السفارة تقع على طريق عام لذا فالمجرم ترجل من سيارته ومن ثم أطلق النار على واجهة المبنى ووقع بالمبنى خسائر بسيطة.
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