هولندا: إطلاق النار على السفارة السعودية بلاهاي كان بـ"دافع إرهابي"

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاما يوم الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.
© REUTERS . YVES HERMAN
وقال بيان صادر عن الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية"، حسبما ذكرت إذاعة "مونت كارلو".
وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويوم الإثنين مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.
وكانت الشرطة الهولندية أعلنت أن رصاصات عدة أطلقت، صباح الخميس، على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود 20 ثقباً ناجماً عن رصاص في المبنى، ونشرت صوراً تبدو فيها ثقوب بالنوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.
وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة تفجير استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب.
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