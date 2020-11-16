شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت «أسمرة» عاصمة إرتريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت «أسمرة» عاصمة إرتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.