«المرور»: 4 محاطر تُحيط بمن يقوم بـ«المراوغة بسرعة بين المركبات»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات، تربك مستخدمي الطريق وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية. وقال الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي” عبر موقع «تويتر»: «المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية»، مشيرًا إلى 3 مخاطر تسببها جاءت كالآتي: ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية – تعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر – تزيد صعوبة التحكم بالمركبة – مخالفة للأنظمة للمرورية.

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