شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي» يطلق موقعاً إلكترونياً لرعاية «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين عن إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكن الدخول عليه من الرابط التالي (اضغط هنا).
وأضاف الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تمت مراعاة معايير الوصول الشامل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء المحتوى المعرفي لهم.
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