شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يلتقى رئيس اللجنة الدولية لحماية الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى، د.عبد الله حمدوك، اليوم، الاثنين، رئيس اللجنة الدولية لحماية الآثار ومسؤول السودان بالمكتب الاقليمي لليونسكو،جورج أبونجو، والذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً لرئيس الوزراء حول نتائج زيارته للسودان خلال الأسبوعين الماضيين ووقوفه على عدد من المعالم السياحية التي تأثرت بالسيول والفيضانات.

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وقال رئيس اللجنة الدولية لحماية الآثار ومسؤول السودان للمكتب الاقليمي لليونسكو، أن زيارة وفد اليونسكو للمعالم السياحية في السودان شملت مدينة أمدرمان ومناطق مروي وجبل البركل والكرو بالولاية الشمالية.

وأعرب أبونجو عن سعادته بزيارة هذه المعالم السياحية، مشيراً إلى أن السودان بلد غني بالتراث الطبيعي والثقافي، مؤكداً حرص اليونسكو بالعمل عن كثب مع حكومة السودان من خلال الأنشطة والبرامج قصيرة وطويلة المدى لتطوير المعالم السياحية وتأهيل بعض المناطق لتصبح محميّات دولية بالسودان، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطويرها.