شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يدعو المجتمع الدولى ومنظمة اليونسكو لترميم مواقع التراث العالمى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى،سيرجى لافروف، إنه "حان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي بقيادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إجراءات لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتسهيل هذه العملية.

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وأضاف لافروف ، في مقال بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أخيرا، حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي بقيادة اليونسكو إجراءات فاعلة لترميم مواقع التراث العالمي في سوريا التي دٌمرت".. مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في هذه المسألة.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا ستخصص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سوريا، بالإضافة إلى أنه تم تقديم مساعدات إنسانية للسكان السوريين المحتاجين والرعاية الطبية لأكثر من 132 ألف شخص.