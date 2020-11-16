شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث فى باريس تأثير حزب الله "الخبيث" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث في باريس تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مايك بومبيو بحث مع نظيره الفرنسي تأثير حزب الله وجهود واشنطن لإقامة حكومة مستقرة في لبنان.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، جولته الطويلة التي سيزور خلالها العديد من دول الشرق الأوسط والقوقاز بزيارة فرنسا والاجتماع برئيسها إيمانويل ماكرون.

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