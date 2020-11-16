شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 10 حالات وفاة و 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عن تسجيل 10 حالات وفاة و 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن عدد المصابين التراكمي للحالات المثبتة في البلاد وصل إلى 106446.

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وفى وقت سابق أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تحرير 9155 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ أمس الأول، السبت، وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول ما بين الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.