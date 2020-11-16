شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن إحباط مخطط لشن عملية إرهابية فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية العراقية، إحباط مخطط لشن عملية إرهابية فى قضاء مخمور جنوب شرقى نينوى. وجهت وزارة الداخلية العراقية تشكيلاتها بالاستعداد لتسلم الملف الأمني في المدن بما فيها بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية "لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطنى وحماية المنتج المحلى".

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي، أن "الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

وأضافت، أن "رئيس الحكومة أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع فى عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإدارى والمالى".